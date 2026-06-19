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Общество

Появились фото дома в Новосибирске, где произошел взрыв газа

Опубликованы фото с места пожара в доме в Новосибирске
Telegram-канал СПАСАТЕЛИ МАСС

Опубликованы фотографии с места пожара в жилом доме в Новосибирске. Соответствующие снимки разместила в своем Telegram-канале городская аварийно-спасательная служба.

На снимках можно увидеть, как полыхает кровля жилого дома, а также работу пожарных расчетов.

Инцидент произошел сегодня утром. В жилом доме в Новосибирске по адресу: улица Народная, дом 57 в результате взрыва газа вспыхнул пожар, пострадали два человека. Им оказывают медицинскую помощь. По словам местных жителей, одну из пострадавших, 50-летнюю женщину, увезли в ожоговый центр.

В настоящий момент спасатели обеспечивают доступ к очагам горения на кровле дома и устраняют последствия взрыва.

В этот же день в подмосковных Мытищах загорелось шестиэтажное здание. На момент прибытия пожарных горел второй этаж здания. В ликвидации пожара задействовали 35 человек и 11 единиц техники, добавили в МЧС. Информация о пострадавших на момент публикации не поступала.

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