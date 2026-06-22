Россиян предупредили о риске отравления из-за газов в погребе на даче

В погребе могут скапливаться опасные газы, включая метан и углекислый газ, который выделяется в результате биологической активности хранимых там овощей и фруктов. После открытия погреба нельзя сразу туда спускаться – это грозит отравлением, предупредил в беседе с RT кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«При разложении растительных остатков без доступа воздуха образуется метан, который также способен накапливаться в подземных помещениях, – пояснил специалист. – Оба газа не имеют цвета и запаха, поэтому человек не способен обнаружить их без специальных приборов».

На фоне скопления газов уровень кислорода в таких подземных помещениях критически снижается, что может привести к кислородному голоданию, вызвать головокружение и даже потерю сознания. Кроме того, метан является горючим газом, и если его скапливается много в закрытом помещении, то он может образовать горючие газовоздушные смеси. При небольшой искре – например, от неисправной проводки – он может вспыхнуть, предупредил химик.

Он посоветовал после открытия погреба сначала проветрить его, а если воздух туда не поступал очень долго, то постараться обеспечить приток свежего воздуха. Только после того, как никакого запаха в погребе не останется, в него можно спускаться. Если же проявляются такие симптомы, как головокружение, тошнота и шум в ушах – нужно как можно скорее выйти на свежий воздух, подчеркнул Дорохов.

Он также посоветовал не работать в одиночку, а также перед закладкой в погреб урожая очищать помещение, проводить дезинфекцию, а затем – следить за исправностью вентиляции.

До этого эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что если картофель начинает гнить в плохо проветриваемом подвале, выделяется опасное количество углекислого газа, который вытесняет кислород из помещения. Когда человек вдыхает концентрированный углекислый газ, он может мгновенно потерять сознание. Врач также посоветовала обязательно проветривать погреб, прежде чем в него спускаться.

В Татарстане ранее спасли пенсионерку, упавшую в погреб глубиной четыре метра.