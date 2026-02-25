В Татарстане спасли пенсионерку, упавшую в погреб глубиной четыре метра

В Татарстане спасатели вызволили пожилую женщину, которая упала в погреб глубиной четыре метра в частном доме, пострадавшую с подозрением на переломы передали медикам. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Инцидент произошел в селе Ютаза. Сигнал о происшествии поступил на номер 112 от очевидцев. Прибывшие пожарные отдельного поста «Ютаза» спустились в погреб и помогли женщине выбраться.

У пострадавшей предварительно диагностировали переломы, ее передали врачам для дальнейшего обследования.

До этого в Кургане женщина упала в открытый люк, не заметив его под снегом. Пострадавшая получила травму ноги и смогла самостоятельно выбраться из колодца. Возбуждено уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления доложить о ходе расследования. Устанавливаются лица, ответственные за содержание и эксплуатацию колодца.

Ранее в Курской области пенсионер провалился в погреб и не смог выбраться.