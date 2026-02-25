Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Татарстане спасли пенсионерку, упавшую в погреб глубиной четыре метра

В Татарстане пожарные вытащили пенсионерку из четырехметрового погреба
ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В Татарстане спасатели вызволили пожилую женщину, которая упала в погреб глубиной четыре метра в частном доме, пострадавшую с подозрением на переломы передали медикам. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Инцидент произошел в селе Ютаза. Сигнал о происшествии поступил на номер 112 от очевидцев. Прибывшие пожарные отдельного поста «Ютаза» спустились в погреб и помогли женщине выбраться.

У пострадавшей предварительно диагностировали переломы, ее передали врачам для дальнейшего обследования.

До этого в Кургане женщина упала в открытый люк, не заметив его под снегом. Пострадавшая получила травму ноги и смогла самостоятельно выбраться из колодца. Возбуждено уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления доложить о ходе расследования. Устанавливаются лица, ответственные за содержание и эксплуатацию колодца.

Ранее в Курской области пенсионер провалился в погреб и не смог выбраться.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!