Россиян предупредили об опасности гниющего в погребе картофеля

Врач Кашух: гниющий картофель выделяет опасное количество углекислого газа
В случае, если картофель начинает гнить в плохо проветриваемом подвале, выделяется опасное количество углекислого газа, который вытесняет кислород из помещения. Об этом в беседе с РИАМО предупредила эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Когда картофельные клубни начинают гнить, в них активно размножаются бактерии и грибки. Как и любые живые организмы, они дышат: поглощают кислород и выделяют углекислый газ. В плохо проветриваемом подвале этот процесс быстро меняет состав воздуха», — объяснила специалист.

Когда человек вдыхает концентрированный углекислый газ, он может мгновенно потерять сознание. Кашух посоветовала обязательно проветривать погреб, прежде чем в него спускаться.

Недавно специалисты Федерального исследовательского центра (ФИЦ) картофеля им. Лорха создали устойчивый к заболеваниям и вредителям сорт картофеля «Альфа».

По словам президента Российской академии наук Геннадия Красникова, сорт устойчив к раку картофеля, картофельной нематоде, фитофторозу клубней, альтернариозу и парше обыкновенной, а также обладает средней устойчивостью к фитофторозу ботвы и вирусу PVY.

