Минздрав Приморья рассказал о состоянии младенца, пострадавшего в ДТП со скорой

Младенец находится в критическом состоянии после ДТП в Приморье

Ребенок, карета скорой помощи с которым попал в аварию в Приморье, все еще находится в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

По данным ведомства, специалисты все еще оказывают помощь пострадавшему.

«Ребенок продолжает находиться в реанимации в критически тяжелом состоянии», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел накануне. Автомобиль медиков двигался по улице в Находке, но в какой-то момент в него врезалась машина с 51-летним водителем за рулем. В этот момент специалисты перевозили недоношенного младенца, который находился под аппаратом ИВЛ.

Во время аварии специалисты и ребенок выжили, но последнему срочно нужна была помощь. В результате его эвакуировали вертолетом в краевую детскую больницу.

Сами врачи попали в одно из медучреждений Владивостока, где им оказали всю необходимую помощь. О том, какие повреждения они получили, не уточняется.

Ранее пассажир на ходу вывалился из автомобиля на перекрестке в Омске.