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Автомобили

В Приморье иномарка перевернула скорую с недоношенным младенцем на ИВЛ

В Находке скорая с младенцем на ИВЛ опрокинулась после столкновения с машиной

В Приморском крае автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с легковой машиной. Об этом сообщил Telegram-канал Svodka25.

По предварительным данным, авария произошла на регулируемом перекрестке в Находке. Установлено, что 51-летний водитель автомобиля Toyota Wish, следовавший со стороны Северного проекта в направлении микрорайона Врангель, столкнулся с машиной скорой медицинской помощи, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. После удара спецавтомобиль опрокинулся.

Telegram-канал «Город В» сообщил, что в момент ДТП реанимобиль перевозил недоношенного новорожденного, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких. Бригада реаниматологов Краевой детской клинической больницы №1 выполняла экстренную транспортировку ребенка из Находки во Владивосток в медицинское учреждение третьего уровня.

В результате аварии ребенок и медики остались живы.

После происшествия специалисты Краевой детской клинической больницы №1 и Территориального центра медицины катастроф оперативно организовали эвакуацию пациента. Вертолетом новорожденного доставили в неонатальный центр Краевой детской клинической больницы №1, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь в отделении реанимации.

Медицинских работников, находившихся в перевернувшемся реанимобиле, доставили во Владивостокскую клиническую больницу №2 для обследования и лечения.

Ранее в ЛНР машина скорой помощи подверглась удару дрона.

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