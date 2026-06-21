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Автомобили

Видео: пассажир на ходу вывалился из автомобиля на перекрестке в Омске

В Омске пассажир выпал из машины на дорогу посреди перекрестка и попал на видео

В Омске на видео попал момент падения пассажира из движущегося через перекресток автомобиля. Видеозапись с моментом падения разместил паблик «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте».

«Инцидент произошел вчера поздно вечером на перекрестке Лукашевича-Дианова. Момент попал на видеорегистратор. Насколько сильно пострадал мужчина — не сообщается», — отмечается в публикации.

На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что перекресток на зеленый свет пересекает поток автомобилей. В момент, когда на перекрестке оказался хетчбэк белого цвета, у него открылась задняя правая дверь, из которой на асфальт выпал человек.

Мужчина проскользил по асфальту и остался лежать неподвижно. Водитель машины, из которой выпал пассажир, затормозил за перекрестком. Водители других машин также снизили скорость, чтобы не наехать на человека.

Ранее на юге Москвы произошло массовое ДТП с пятью автомобилями.

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