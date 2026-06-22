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Общество

Ученые раскрыли причину стремительного распространения слизней по России

СПбГУ: испанский слизень может стать в России таким же привычным, как таракан
«Россия 1»

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета пришли к выводу, что испанский слизень в будущем может распространиться в большинстве российских городов. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports, сообщают «Известия».

Исследователи создали математическую модель, основанную на анализе миграции испанского слизня в странах Азии. Авторы работы отмечают, что если ранее основной причиной распространения этого вида считались климатические изменения, то теперь ключевую роль, по их мнению, играет деятельность человека.

Согласно выводам ученых, сначала испанский слизень осваивает городскую среду, а затем пытается проникнуть в естественные экосистемы. Исследователи полагают, что в долгосрочной перспективе эти моллюски могут стать постоянными спутниками человека, подобно грызунам или тараканам.

В исследовании говорится, что именно антропогенное воздействие способствует экспансии вида. Изменение среды обитания, влияние на климат, создание новых укрытий и сокращение биоразнообразия значительно облегчают чужеродным видам освоение новых территорий.

Однако россияне страдают не только от нашествия слизней. Так, в Свердловской области леса заполонили гусеницы непарного шелкопряда. Они активно поедают деревья в Сухоложском районе, оставляя после себя практически голые стволы.

Ранее жителей Московского региона предупредили о нашествии гусениц, медведок и слизней.

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