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Диетолог назвал безопасную норму попкорна без вреда для здоровья

Диетолог Поляков: большое количество попкорна может навредить здоровью
InspireNest/Shutterstock/FOTODOM

Попкорн лучше есть в ограниченном количестве, поскольку его чрезмерное потребление может негативно сказаться на здоровье. Об этом в беседе с aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.

В частности, он может навредить почкам и сердцу, в том числе из-за большого количества вредных добавок. Дети могут столкнуться с сильными перепадами настроения, особенно если они съедят этот продукт вечером.

«Это не та пища, которую нужно есть ведрами, как это делают в кинотеатрах. Я бы не рекомендовал употреблять его без крайней нужды. Сколько его можно съесть в день? Чем меньше, тем лучше. Но желательно и вовсе не есть», — пояснил Поляков.

Диетолог также добавил, что соленый попкорн может повысить нагрузку на почечную систему, сердечно-сосудистую систему, а также вызывать отеки и аллергию.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова до этого говорила, что наиболее вредным является попкорн, который готовят в развлекательных заведениях. Врач отметила, что в целом вздутое цельное зерно кукурузы выступает как источник сложных углеводов, растительных белков, антиоксидантов и клетчатки. Поэтому попкорн может помочь контролировать уровень сахара, холестерина и улучшить работу кишечника.

Однако попкорн из развлекательных заведений и готовых пакетированных наборов часто содержит гидрогенизированные масла, в которых есть трансжиры.

Ранее диетолог рассказал о самом вредном виде попкорна.

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