Диетолог рассказал о самом вредном виде попкорна

Наиболее вредным вариантом попкорна является тот, который содержит большое количество добавок — шоколада, карамели, сыра и так далее. Об этом в беседе с aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.

По его словам, сочетание жира, сахара и соли будет вызывать сильнейший выброс эндорфина (гормона радости), что может сказаться на выработке различных нейромедиаторов и может привести к расстройству пищевого поведения. У детей такая еда может вызвать сильные перепады настроения, особенно при употреблении в вечернее время, предупредил эксперт.

Диетолог отметил, что в целом любой попкорн является не очень полезной едой и может негативно повлиять на почки и сердце, так как его готовят с применением большого количества масла.

«Как правило, это подсолнечное или кукурузное масло, которое содержит большое количество Омега-6. А она, в свою очередь, увеличивает воспаления. Кроме того, попкорн содержит массу высококалорийных продуктов. Если человек употребляет большое количество попкорна с солью, то это повышает нагрузку на почечную систему, на сердечно-сосудистую систему, есть риски возникновения отеков, аллергий», — пояснил Поляков.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова до этого говорила, что наиболее вредным является попкорн, который готовят в развлекательных заведениях.

Ранее нутрициолог рассказал, чем заменить вредные перекусы под сериал.