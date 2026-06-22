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Общество

В России создают новые технологии защиты ID-карт и паспортов

Трачук: в России испытали новые материалы для защиты паспортов
Мурад Оруджев/РИА «Новости»

В Гознаке сообщили о разработке новых технологий, которые могут повысить уровень защиты биометрических паспортов и других документов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор предприятия Аркадий Трачук.

По его словам, специалисты Гознака проводят эксперименты по созданию новых лазероактивных материалов. Трачук пояснил, что при оформлении биометрического паспорта информация на странице с персональными данными наносится с помощью лазера, который активирует специальные материалы, находящиеся внутри защитной пленки.

Глава Гознака отметил, что специалисты изучают возможность применения подобных технологий в композитных материалах. По его словам, проведенные испытания уже показали перспективные результаты.

Трачук выразил надежду, что проект удастся довести до промышленного образца уже до конца текущего календарного года.

Если разработка будет успешно завершена, новые материалы смогут использоваться, в частности, при выпуске ID-карт, добавил глава Гознака.

Ранее глава Гознака заявил об отсутствии необходимости отказа от бумажных паспортов в России.

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