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Общество

В Гознаке ответили, стоит ли России отказываться от бумажных паспортов

Глава Гознака Трачук: в РФ нет необходимости отказываться от бумажных паспортов
Владимир Астапкович/РИА Новости

В России нет необходимости в отказе от бумажных паспортов. Об этом РИА Новости сообщил глава Гознака Аркадий Трачук.

По словам руководителя организации, еще 10 лет назад можно было утверждать, что ID-карты могут заменить физические документы. Однако сегодня совокупность IT-сервисов позволяет утверждать, что необходимости в этом нет.

«С одной стороны, необходим первичный документ, и эту роль выполняет бумажный паспорт. С другой стороны, сегодня целый ряд функций выполняются уже в разного рода онлайн-инфраструктуре», — сказал глава Гознака.

Трачук добавил, что более продвинутый документ «был бы скорее полезным», поскольку в него можно включить информацию, необходимую для перехода в электронный канал коммуникации.

19 июня ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Софья Свечникова рассказала, что в российском законодательстве на сегодня нет четкого списка пластических операций и прочих изменений внешности, которые требуют от человека обязательной замены паспорта. Однако все-таки подчеркивается, что если внешность претерпела значительные изменения – в силу пластики или болезни – основной документ гражданина РФ должен быть заменен.

Ранее россиян предупредили об опасности хранения документов в галерее смартфона.

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