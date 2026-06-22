В Катаре сообщили о пострадавших при взрыве в Дохе

МВД Катара сообщило о нескольких пострадавших при взрыве на заводе у Дохи

В результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в индустриальной зоне Рас-Лаффан, расположенной к северо-востоку от Дохи. Об этом сообщает Gulf News со ссылкой министерство внутренних дел Катара.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел из-за технического сбоя во время работы на одном из заводов в промышленной зоне Рас-Лаффан. При этом утечек, угрожающих безопасности людей, не зафиксировано. Согласно сообщению МВД, компетентные органы продолжают ликвидировать последствия происшествия.

По информации агентства ТАСС, жители нескольких районов Дохи вечером в воскресенье почувствовали странные толчки, похожие на землетрясение. В зданиях тряслись окна и двери. Впоследствии МВД Катара сообщило о локальном взрыве в промышленной зоне Рас-Лаффан, где сосредоточены основные предприятия эмирата по производству сжиженного природного газа, а агентство Reuters со ссылкой на источник уточнило, что инцидент произошёл на газоперерабатывающем заводе Barzan из-за эксплуатационной ошибки.

Ранее в Катаре восстановили бурение нефтяных скважин.