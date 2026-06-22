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Общество

В России предупредили о нашествии испанских слизней

Ученые СПбГУ: испанский слизень мигрирует с запада России на Дальний Восток
Shutterstock

Испанский слизень может доползти из европейской части России до Дальнего Востока из-за антропогенного влияния. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

По информации ученых, главным толчком к распространению моллюска стало изменение территорий под воздействием человека. Таким образом для слизней формируются благоприятные условия.

В университете подчеркнули, что изначально слизни обитали в западной части Европы. А уже оттуда они распространились на восток, дойдя до европейской части России.

Испанский слизень — это крупный наземный моллюск, который считается одним из опасных и инвазивных вредителей в мире. Он наносит существенный ущерб сельскому хозяйству, так как поедает растения и повреждает плоды.

До этого сообщалось, что в Свердловской области леса страдают от нашествия гусениц непарного шелкопряда. На данный момент они активно поедают деревья в Сухоложском районе, оставляя после себя практически голые стволы.

Ранее жителей Московского региона предупредили о нашествии гусениц, медведок и слизней.

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