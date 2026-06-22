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Общество

Воронежское село стало столицей российских охватов

Life.ru: село Новая Усмань стала лидером по геоданным в российских соцсетях
FotograFFF/Shutterstock/FOTODOM

Село Новая Усмань в Воронежской области, где проживает около 36 тысяч человек, неожиданно стало самым популярным населенным пунктом в геоданных соцсетей. Об этом сообщает Life.ru.

Населенный пункт массово указывают как геолокацию подписчиков, просмотров и охватов блогеров. В ответ рилсмейкеры по всей стране начали записывать видеообращения к «жителям» села, иронизировать над его внезапной славой и даже обещать приехать за контентом, а некоторые авторы уже прозвали его «новой столицей российских охватов».

Согласно наиболее распространенной версии, неожиданная популярность Новой Усмани в геоданных соцсетей объясняется особенностями работы VPN-сервисов: рядом с селом находятся дата-центры и ведется строительство крупных центров обработки данных (ЦОД), поэтому интернет-трафик часто маршрутизируется через местные серверы, и пользователи из разных регионов в статистике отображаются как жители именно этого населенного пункта. При этом само село расположено всего в нескольких километрах от Воронежа и фактически считается его пригородом.

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