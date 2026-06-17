Россиянам рассказали,может ли работодатель запретить соцсети

Работодатель вправе установить ограничения на использование соцсетей в течение рабочего дня, рассказала «Газете.Ru» директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

«С точки зрения законодательства, работодатель может устанавливать правила использования рабочего времени и корпоративных ресурсов, если они закреплены в локальных нормативных актах и доведены до сведения сотрудников. При этом важно понимать, что речь идет не столько о запрете социальных сетей как таковых, сколько об обязанности сотрудника добросовестно исполнять свои трудовые функции в рабочее время. Если использование личного телефона или социальных сетей систематически мешает выполнению работы и достижению результатов, работодатель вправе установить разумные ограничения, особенно если они обусловлены производственным процессом, требованиями безопасности или спецификой деятельности компании», — пояснила Шульженко.

По ее словам, если деятельность сотрудника напрямую связана с соцсетями, например, у SMM-специалистов, запрет на их использование на работе невозможен. Вместе с тем полный запрет на использование личного телефона в офисе на практике является скорее исключением, подчеркнула эксперт. Такие ограничения обычно встречаются на производственных предприятиях, объектах с повышенными требованиями безопасности или при работе с конфиденциальной информацией, уточнила Шульженко. Для большинства офисных сотрудников подобные запреты сегодня не распространены, добавила эксперт.

По ее наблюдениям, сейчас все больше компаний понимают, что постоянный контроль за тем, сколько времени человек провел в социальных сетях, не помогает повысить эффективность. Если сотрудник регулярно отвлекается на телефон, это зачастую сигнал о более глубоких причинах: перегрузке, усталости, потере концентрации, пояснила Шульженко. В таких случаях гораздо эффективнее работать с причинами, а не запрещать использование личного телефона на работе, уверена эксперт. Поэтому компании все чаще делают ставку не на запреты, а на понятные договоренности, когда в центре внимания оказывается не количество минут без телефона, а качество выполненной работы, соблюдение сроков и ответственность за результат, заключила Шульженко.

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