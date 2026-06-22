Названы регионы с самым высоким доходом населения

Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа стали регионами с самыми высокими доходами населения. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Для составления рейтинга аналитики использовали показатель отношения медианного среднедушевого дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе. Такой подход позволяет оценить не только размер доходов, но и их покупательную способность с учетом местных цен. Расчеты основаны на данных Росстата за 2025 год.

Лидером стал Ненецкий автономный округ с показателем 3,99, немного опередивший Ямало-Ненецкий автономный округ (3,98). Третье место занял Чукотский автономный округ (3,65). В пятерку также вошли Магаданская область и Москва. По мнению экспертов, высокие позиции северных регионов связаны с уровнем заработной платы в нефтегазовой отрасли. Среднероссийское значение показателя составило 2,19.

На последнем месте оказалась Ингушетия с результатом 1,13. Таким образом, покупательная способность доходов жителей региона более чем в три раза ниже, чем в регионах-лидерах.

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