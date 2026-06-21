Тиктокер Денчик умер после мобилизации в ВСУ

Украинский тиктокер Денчик умер от пневмонии после мобилизации в ВСУ

Мобилизованный в ряды Вооруженных сил Украины тиктокер Денис Опара, известный под псевдонимом Денчик, скончался в возрасте 23 лет. О его смерти сообщили на странице блогера в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Согласно опубликованной информации, причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Дата и место прощания с блогером будут объявлены позднее.

Денис Опара получил известность благодаря коротким юмористическим роликам в социальных сетях. Кроме того, он занимался музыкой и выступал с концертами. Одной из особенностей его творчества было переосмысление популярных интернет-мемов и эксперименты с их подачей.

До этого российский актер Павел Чернявский, сыгравший в сериалах «След», «Счастливы вместе», «Чернобыль» и «Балабол», погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В декабре 2025 года актер заключил контракт с Минобороны РФ, а 3 марта 2026 года его не стало. Похоронили Чернявского в Омске.

Известно, что актер родился в Омске 13 мая 1986 года. Свою сценическую деятельность он начал в возрасте 15 лет, участвуя в постановках Театра-студии «Пятый угол».

Ранее на Украине объяснили рост потерь в рядах ВСУ.