Небоевые потери украинских подразделений могут быть связаны с распространением хантавируса. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в Харьковской, Сумской и Львовской областях наблюдается массовое распространение инфекции. Он отметил, что, вероятнее всего, в первую очередь от вируса страдают военнослужащие, находящиеся на позициях.

«Небоевые потери, которые несут украинские подразделения в Харьковской и Сумской областях, также связывают с данным заболеванием», — рассказал собеседник агентства.

Начальные симптомы похожи на обычную простуду или острое пищевое отравление. При этом, как утверждается, украинские командиры могут отказывать в медицинской помощи зараженным военнослужащим, полагая, что они якобы пытаются избежать участия в боях.

Хантавирусы — это группа возбудителей, способных вызывать у человека поражение легких или почек. Большинство разновидностей передается при контакте с грызунами или их испражнениями.

