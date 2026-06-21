Россиян предупредили о последствиях самолечения антибиотиками при ОРВИ

Лечение антибиотиками при ОРВИ не просто бесполезно, но и опасно для здоровья. В комментарии «Газете.Ru» врач-терапевт Юсуповской Больницы Андрей Костечко объяснил, почему не стоит хвататься за антибактериальные препараты при первых признаках простуды и какие последствия это может вызвать.

Как правило, все что мы называем простудой, является острой респираторной вирусной инфекцией (или острым респираторным заболеванием), вызванной всевозможными вирусами. И, по словам эксперта, важно понять, что антибиотики действуют исключительно на бактерии, а против вирусов они бессильны.

Врач-терапевт подчеркивает, что, поскольку антибиотики действуют исключительно на бактерии, их применение при вирусной инфекции не просто бесполезно, но и чревато серьезными негативными последствиями.

«Одно из самых опасных последствий — развитие антибиотикорезистентности. Из-за широкого и зачастую необоснованного применения антибактериальных препаратов бактерии постепенно приобретают устойчивость к их действию. В результате в будущем, когда антибиотик действительно будет необходим для борьбы с бактериальной инфекцией, он может не дать нужного клинического эффекта. Это не просто индивидуальная проблема — это угроза для системы здравоохранения в целом», — поделился эксперт.

Ещё один серьёзный риск, по словам врача-терапевта, связан с влиянием антибиотиков на микрофлору кишечника. Эти препараты не избирательны: они уничтожают не только болезнетворные, но и полезные бактерии. В результате нарушается естественный баланс биома кишечника — развивается дисбиоз (дисбактериоз). У человека могут появиться неприятные симптомы: болевой синдром, диспепсия, жидкий стул или, напротив, склонность к запорам.

«Кроме того, бесконтрольный прием антибиотиков создает дополнительную нагрузку на печень. А этот орган играет ключевую роль в метаболизме лекарственных веществ: он перерабатывает и выводит активные компоненты препаратов. Повышенная нагрузка может негативно сказаться на функции печени, особенно при многократном или длительном приеме антибактериальных средств. Нарушение микрофлоры кишечника косвенно влияет и на иммунитет. Значительная часть иммунных клеток сосредоточена именно в кишечнике, поэтому дисбиоз может снижать общую сопротивляемость организма. Человек становится более уязвимым перед новыми инфекциями: как вирусными, так и бактериальными», — рассказал врач.

Важно помнить, что многие распространенные заболевания верхних дыхательных путей: фарингит, ларингит и даже синусит — в 70% случаев вызваны вирусами, а не бактериями. Соответственно, лечение антибиотиками в таких ситуациях не имеет смысла и не принесет пользы. Врач отмечает, что антибактериальная терапия может быть оправдана лишь в одном случае: если на фоне ОРВИ развились бактериальные осложнения.

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