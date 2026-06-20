Кинолог рассказала, как защитить собаку от теплового удара в жару

Собаки переносят жару значительно хуже людей. Они не потеют всем телом, теплообмен у них происходит преимущественно через дыхание. Именно поэтому перегрев развивается у них стремительно — иногда достаточно нескольких минут на активном солнце, чтобы у животного начался тепловой удар, рассказала «Газете.Ru» Юлия Солтан, кинолог, приглашенный эксперт бренда Triol.

«Оптимальное время для прогулок летом — раннее утро и поздний вечер, когда температура воздуха минимальна и нет активного солнца. В идеале выходить на улицу до 10 утра и после 19 вечера, ориентируясь не только на часы, но и на реальную температуру: даже вечером асфальт может оставаться раскаленным. Днем, в период пиковой жары, прогулки стоит либо полностью исключить, либо свести к очень короткому выходу — буквально на 5 минут, в тени и без активных нагрузок», — посоветовала кинолог.

При +25°C для здоровых собак допустима активная прогулка до 40–60 минут рано утром. При +30°C и выше — не более 20 минут даже в «безопасное» время, и только в тени. В более прохладные часы можно гулять дольше, но внимательно наблюдать за состоянием питомца: учащенное дыхание, вялость, попытки лечь на землю — сигналы, что пора возвращаться домой.

«Летом особенно важно брать на прогулку дорожную поилку. Предлагать воду стоит каждые 20 минут, не дожидаясь, пока собака начнет жадно пить. Также полезны охлаждающие аксессуары: попоны и жилеты. Они работают за счет испарения влаги и помогают поддерживать более комфортную температуру тела, особенно у собак с густой шерстью или темным окрасом. Однако важно понимать, что это не полноценная защита от жары, а лишь дополнительная мера. Также можно взять с собой складной коврик или подстилку, если вы планируете остановки, чтобы собака не ложилась на горячую поверхность», — сказала она.

Асфальт летом может разогреваться до +70°C. Чтобы проверить, безопасна ли поверхность, достаточно приложите ладонь к асфальту — если через 3 секунды терпеть невыносимо, значит, выводить собаку на это покрытие нельзя. Ботинки, защитные наклейки и воск использовать не стоит: собаки частично отдают тепло через подушечки лап, и перекрывать этот теплообмен вредно. Лучшее решение — пересмотреть маршруты и время прогулок: выбирайте парки, грунтовые тропинки, места в тени. Избегайте открытых площадок, набережных без деревьев и поверхностей с темным покрытием.

«Распространено заблуждение, что коротко остриженной собаке прохладнее. На самом деле шерсть у многих пород выполняет термоизолирующую функцию в обе стороны — и от холода, и от жара. Стрижка «под ноль» может нарушить этот баланс. Проконсультируйтесь с грумером относительно конкретной породы. Регулярное вычесывание подшерстка — универсальный совет, который подходит всем», — рекомендует кинолог.

Что касается кормления, лучше избегать плотного приема пищи непосредственно перед выходом на прогулку. Переваривание само по себе увеличивает нагрузку на организм и может усугубить перегрев. Оптимально кормить собаку либо за 2 часа до прогулки, либо уже после нее, когда питомец остыл и отдохнул.

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