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Россияне, которые пишут «спс» вместо «спасибо» на работе, чаще увольняются

«Стахановец»: «спс» вместо «спасибо» повышает риск увольнения сотрудника
Shutterstock

В России зафиксировали неочевидный, но показательный маркер текучести персонала — им оказалась форма благодарности в рабочей переписке. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании «Стахановец», аналитики которой провели соответствующее исследование.

Так, использование сокращения «спс» вместо полного «спасибо» коррелирует с повышением риска увольнения в ближайшие шесть месяцев в среднем на 15,7%. Этот результат получен после исключения влияния должности, возраста, стажа и даже отрасли, то есть связь можно считать значимой независимо от контекста.

Особенно показательны случаи асимметричной коммуникации, когда сотрудник пишет «спс» руководителю или в переписку с коллегами, где остальные используют полную форму. В таких ситуациях у человека, регулярно отвечающего «спс» на развернутые инструкции, через три-четыре месяца фиксируется снижение вовлеченности на 22% по стандартным опросным метрикам. Само сокращение выступает не причиной, а ранним симптомом дистанцирования. Сотрудник уже экономит не время, а психологическую энергию, которую не готов тратить на поддержание формальной вежливости. Значение имеют не единичные случаи, а устойчивая модель: если человек из десяти случаев благодарности в восьми пишет «спс», риск увольнения резко возрастает.

У тех сотрудников, кто в 80% случаев использует «спс» в адрес руководителя, вероятность увольнения достигает 34%. В группе последовательных пользователей полного «спасибо» этот показатель составляет только 12%. Разница наиболее выражена для линейных руководителей и специалистов среднего звена, для них риск повышается на 18%.

При этом само по себе «спс» не является грубостью или нарушением этикета. Оно служит маркером снижения субъективной ценности рабочего места. Люди, переходящие на «спс», через два месяца с вероятностью 40% начинают использовать другие редукции: «ок» вместо «хорошо», «прив» вместо «привет». За этим обеднением коммуникации следует объективное снижение продуктивности, которое никак не связано с перепиской.

Например, падает скорость закрытия задач и точность выполнения регламентов. Форма вежливости опережает падение результативности примерно на полтора месяца. То есть сначала человек начинает писать «спс», затем — другие сокращения, и только потом снижаются его рабочие показатели.

Любопытны отраслевые различия. В компаниях с высокой долей удаленной работы и асинхронной коммуникацией связь между «спс» и риском увольнения слабее. В офисных коллективах с жесткой иерархией, особенно в финансовом секторе, этот показатель достигает 22%. В креативных индустриях, например в IT и маркетинге, значимой корреляции не обнаружено, так как там редукции являются частью принятого сленга.

Практический вывод из этих данных не в том, чтобы запрещать сокращения. Административные запреты, как показывает практика, повышают риск увольнения еще на 12% из-за ощущения тотального контроля.

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