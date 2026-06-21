Россиянам назвали законные способы быстро улучшить кредитную историю

«Нулевая» кредитная история — это не всегда преимущество. Как грамотно ее сформировать, «Газете.Ru» рассказала Татьяна Волкова, финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект».

«Кредитная история — это фактически финансовое «досье», по которому банки оценивают дисциплину заемщика: как он платит, сколько берет, допускает ли просрочки. Если же такой истории нет, у банка нет главного — данных для оценки рисков. В такой ситуации клиент выглядит не как «идеальный заемщик», а как непонятный. А неопределенность для банков — всегда риск», — объяснила она.

Поэтому нулевая кредитная история часто приводит к: отказам, одобрению на меньшие суммы, более высоким ставкам.

«Финансовые организации принимают решения на основе скоринговых моделей. И ключевой фактор здесь — платежная дисциплина за последние периоды. Если данных нет, банк не может понять: будет ли человек платить вовремя, как он ведет себя при долговой нагрузке, насколько стабилен его финансовый профиль. Проще говоря: лучше «понятный заемщик с историей», чем «идеальный, но неизвестный», — отметила Волкова.

Важно сразу обозначить — сделать идеальную кредитную историю за деньги нельзя. Потому что это либо миф, либо мошенничество. Но создать позитивную динамику за несколько месяцев вполне реально. И для этого есть рабочие и законные способы.

Оформить небольшой кредит и платить без сбоев. Это может быть: кредитная карта, рассрочка или POS-кредит на товар, небольшой потребительский заем. Ключевое правило — все платежи важно платить строго вовремя. Именно это формирует положительную историю.

2. Начать с минимальной суммы. Банку важно не сколько вы берете, а как вы возвращаете. Даже небольшой кредит способен «запустить» историю.

3. Проверить кредитную историю на ошибки. Иногда проблема не в отсутствии истории, а в некорректных данных. Любые неточности можно оспорить через БКИ или банк.

4. Не создавать лишнюю кредитную нагрузку. Парадокс, но даже при отсутствии истории можно получить отказ, если: оформлено много заявок подряд, есть открытые, но неиспользованные кредитные линии.

«Банки оценивают не только факт кредита, но и общую нагрузку. И если вам отказали в одном банке, то не надо подавать заявки во все остальные. Это очень опасная стратегия, потому что каждая заявка, даже отклоненная, фиксируется в кредитной истории. Большое количество запросов подряд выглядит как сигнал тревоги: вы отчаянно ищете деньги», — предупредила Волкова.

Ранее россиянам рассказали, выгодно ли сейчас брать кредит.