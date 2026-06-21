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Общество

Почти половина айтишников в России страдают от ментальных расстройств и выгорания

Почти половина айтишников страдают от эмоционального истощения
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Аналитики страхового брокера Mains изучили состояние рынка труда в ИТ-сфере и выявили наиболее актуальные проблемы со здоровьем ИТ-специалистов. В топе поводов для обращений ИТ-специалистов к врачам — заболевания органов дыхания и пищеварения, мочеполовой и костно-мышечной систем.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

«По итогам исследования можно сделать два вывода, — говорит Леонид Екутич, заместитель генерального директора страхового брокера Mains. — Во-первых, ИТ-сфера опережает глобальные тренды, то, что эксперты прогнозируют для всего человечества к середине века, в ИТ видно уже сейчас. ИТ-сфера «стареет» и с годами доли обращений по поводу психики, костно-мышечной и сердечно-сосудистой систем будут только расти. Второй вывод — о том, чему работодатели должны уделять особое внимание. Органы дыхания, костно-мышечная система и глаза — постоянно в «группе риска» в ИТ, этот тренд никуда не денется. К нему постепенно присоединяются ментальные расстройства и хронические заболевания, в первую очередь сердечно-сосудистые и онкологические. При планировании работы с ДМС эти направления должны быть приоритетными, если бизнес хочет максимально эффективно защитить здоровье своих сотрудников».

Так, почти половина (44,7%) работников отрасли находится в состоянии значительного эмоционального истощения. Особенно тревожная ситуация наблюдается среди молодых специалистов 22–35 лет — основного ядра отрасли. Среди тех, кто планирует уволиться, показатель выгорания достигает 67,8%.

Здоровье опорно-двигательного аппарата серьезно страдает от сидячего образа жизни. Уже через 2–3 года работы специалисты начинают испытывать характерные проблемы с шеей и спиной: боли встречаются в 2–3 раза чаще, чем у работников физического труда.

Также страдают глаза тех, кто постоянно работает перед монитором: синдром компьютерного зрения затрагивает до 70% специалистов.

Еще одна распространенная проблема — нарушения сна, в т. ч. хронический недосып.

Из-за низкой физической активности в ИТ особенно высок риск развития гиподинамии, которая сейчас входит в топ-5 факторов, влияющих на смертность.

Аналитики Mains проанализировали данные обращений ИТ-специалистов за медицинской помощью по ДМС. Исследование показало, что заболевания органов дыхания стали главной причиной обращений — на них пришлось 17,2 % всех случаев, что ниже бенчмарка в целом по РФ.

В число наиболее частых причин обращений, которые превышают общероссийские бенчмарки вошли: проблемы с пищеварительной системой (12%), заболевания костно-мышечной системы (12%) и нарушения в работе мочеполовой системы (11%),

Несмотря на то что 44,7% ИТ-специалистов страдают от эмоционального истощения, официальные обращения к психологам составили всего 0,1% от общего числа. Причем более двух третей (67,4%) таких обращений поступило от «ядерной» группы 22–35-летних.

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