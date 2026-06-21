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Общество

Судью, выносившую приговоры с шезлонга в Сочи, лишили неприкосновенности

Mash: судью, выносившую приговоры из Сочи, лишили гарантий неприкосновенности
Shutterstock

Тамбовскую судью, которая вынесла 10 приговоров, лежа в шезлонге в Сочи, лишили гарантий личной неприкосновенности и материального содержания, сообщает Mash.

Telegram-канал выяснил, что женщина выписала 10 судебных актов, когда отдыхала в Краснодарском крае с 5 по 19 ноября 2021 года. Судья с 15-летним стажем давала указания секретарю, как рассматривать дела. Во время одного из видеозвонков коллега женщины заметила море и атрибуты отдыха и доложила об этом начальству.

Согласно посту, также выяснилось, что заседания судьи часто накладывались друг на друга, а участникам процессов говорили писать заявления о рассмотрении дела в отсутствие женщины. После того как все вскрылось, судью отправили в отставку. По закону ей полагались гарантии неприкосновенности и выплата в размере 80–85% от зарплаты. Если в отношении женщины возбудят уголовное дело, ей может грозить до четырех лет колонии.

В 2020 году скандально известная судья Елена Хахалева была досрочно лишена своих полномочий и первого квалификационного класса судьи. К такому решению пришла Высшая квалификационная коллегия судей России, которая решила привлечь ее к дисциплинарной ответственности за прогулы — в общей сложности, Хахалева не появлялась на рабочем месте 128 раз, в то время как в табеле о рабочем времени всегда была отмечена как присутствующая.

Ранее в деле «золотой судьи» обнаружили новый криминальный след.

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