У побережья Каспийского моря обнаружили нефтяное пятно

SOCAR: в акватории Каспийского моря у Азербайджана произошел разлив нефти

В Азербайджане у пляжа Дюбенди в акватории Каспийского моря обнаружили нефтяное пятно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на госнефтекомпанию республики (SOCAR).

В пресс-релизе говорится, что о нефтяном загрязнении стало известно 19 июня.

«В результате диагностической проверки было установлено, что источником утечки является один из принадлежащих «Азнефти» (производственное объединение компании SOCAR. — «Газета.Ru») подводных нефтепроводов», — отмечается в заявлении.

Там добавили, что транспортировку нефти по нему сразу прекратили. Водолазы нашли на подводном нефтепроводе механические повреждения. Они могли быть нанесены якорем.

Согласно пресс-релизу, этот нефтепровод не будет использоваться до завершения ремонта, поэтому новых загрязнений моря не будет. Власти и представители компании занимаются очисткой побережья и акватории.

До этого российские ученые разработали способ, который позволяет обнаруживать нефтяные загрязнения в морях по спутниковым снимкам, и точно отличать последствия крупных аварий от обычного фонового загрязнения.

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