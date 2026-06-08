Российские ученые научились отличать нефтяные аварии в морях по спутникам

Российские ученые разработали способ, который позволяет обнаруживать нефтяные загрязнения в морях по спутниковым снимкам, а также точно отличать последствия крупных аварий от обычного фонового загрязнения. О результатах исследования «Газете.Ru» рассказали в пресс-релизе Научно-исследовательского института аэрокосмического мониторинга «АЭРОКОСМОС».

Нефтяные пленки на поверхности воды давно научились находить с помощью радиолокационных спутников. Они выглядят как темные пятна, поскольку сглаживают мелкую рябь на поверхности моря. Однако простого подсчета таких пятен недостаточно: на итоговую картину сильно влияют частота съемки, погодные условия и сила ветра.

Чтобы решить эту проблему, специалисты разработали специальный индекс подверженности пленочному загрязнению. Для его расчета акваторию делят на участки размером три на три километра и определяют, какую долю пригодных спутниковых снимков занимали загрязнения. Такой подход позволяет сравнивать разные районы и периоды наблюдений независимо от количества полученных снимков.

Проверка метода показала, что он хорошо фиксирует последствия крупных аварий. В обычных условиях значение индекса не превышает двух тысяч единиц. После крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года показатель возле места аварии достигал около 12 тысяч единиц — в шесть раз выше фонового уровня. Разлив нефти у терминала под Новороссийском в 2021 году повысил индекс примерно до шести тысяч единиц.

Методику также применили для мониторинга Авачинского залива на Камчатке. По данным 148 спутниковых снимков за 2024 год ученые обнаружили 115 пленочных загрязнений общей площадью около 84 квадратных километров. Индекс загрязнения достиг 253 единиц — максимального значения за последние 11 лет наблюдений. Самой проблемной зоной оказалась Авачинская бухта рядом с Петропавловском-Камчатским.

По мнению авторов работы, новый показатель позволит объективно отслеживать состояние морской среды, оценивать эффективность природоохранных мер и быстрее выявлять последствия нефтяных аварий.

Отмечется, что камчатская часть исследований выполнена в рамках Межведомственной комплексной программы научных исследований Камчатского полуострова на 2024-2026 годы.

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