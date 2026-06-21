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Общество

В Индии у сотрудников завода потекла кровь из носа и рта из-за аварии

В Индии более 40 человек пострадали из-за утечки аммиака на заводе
Тимур Батыршин/РИА Новости

Более 40 человек пострадали при утечке аммиака на заводе по переработке морепродуктов на юге Индии. Об этом сообщает The Times of India.

ЧП случилось в округе Тируваллур. Сообщается, что газ быстро распространился по территории предприятия, где, по данным полиции, проживали около 120 сотрудников. В этот день завод не работал, персонал отдыхал в своих комнатах. Многие из работников стали задыхаться, а у некоторых началось кровотечение из носа и рта.

Пострадавших доставили в близлежащие больницы. Семь человек не выжили, еще девять человек в критическом состоянии были переведены в государственную больницу Стэнли при Медицинском колледже в Ченнаи.

На месте работают специалисты. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

В мае сообщалось об утечке аммиака на хладокомбинате в Челябинске. Причиной происшествия стал свищ на аммиакопроводе. Сотрудники предприятия самостоятельно выявили повреждение и оперативно ликвидировали утечку, обошлось без пострадавших.

Ранее жители Обнинска пожаловались на неизвестный едкий запах в городе.

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