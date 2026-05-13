В Челябинске на хладокомбинате произошла утечка аммиака

Утечка аммиака произошла на хладокомбинате в Челябинске. Об этом сообщили в Минэкологии Челябинской области.

По данным ведомства, жители Центрального района города почувствовали резкий запах аммиака в районе пересечения проспекта Ленина и улицы 3 Интернационала. На место прибыли сотрудники МЧС и специалисты Минэкологии с передвижной лабораторией для отбора проб воздуха.

Оказалось, что произошла авария на хладокомбинате. Причиной происшествия стал свищ на аммиакопроводе. Сотрудники предприятия самостоятельно выявили повреждение и оперативно ликвидировали утечку газа.

«Часть газа все же попала в атмосферный воздух и распространилась по ближайшей территории, что и привело к возникновению резкого запаха аммиака», — отмечается в сообщении.

В настоящее время утечка полностью остановлена. Обошлось без пострадавших.

В ноябре прошлого года в американском городе Язу-Сити (штат Миссисипи) на заводе CF Industries, специализирующемся на производстве водородной и азотной продукции, произошел мощный взрыв и случилась утечка жидкого аммиака. Местные жители рассказывали в соцсетях, что ощутили сильный толчок от взрыва, после которого в воздухе распространился резкий химический запах.

Ранее жители Обнинска пожаловались на неизвестный едкий запах в городе.

 
