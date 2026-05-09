Жители Обнинска пожаловались на неизвестный едкий запах в городе

Жители сообщили о неизвестном сильном запахе в центре города Обнинска Калужской области. Местная жительница Оксана в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что запах — едкий, и пожаловалась на головные боли.

«Запахло в квартире, как только открыли балкон — хотели проветрить комнату. Я сразу почуяла запах «газа». Начали искать источник сами, выходили в подъезд. Не обнаружили. Поняли, что с улицы запах. Запах едкий, слезятся глаза. Началась головная боль и головокружение, у меня и у мужа — на руках грудной ребенок. Переживаем за нее больше всего», — сказала она.

В МЧС ей ответили, что произошел «выброс на предприятии» в окрестностях города.

«Позвонили в МЧС 112, говорят, произошел «выброс» на предприятии на окраине города. Якобы утечек газа не обнаружено. Специалисты все проверили. Порекомендовали сидеть дома и закрыть окна. Жалоб на плохое самочувствие к ним не поступало. Зафиксировали наш адрес для проверки», — отметила жительница.

«Газета.Ru» направила запрос к мэру Обнинска по факту сообщений жителей.

Первые сообщения о сильном запахе появились в 3 часа дня в местных пабликах. Издание «Типичный Обнинск» отметило, что спустя час запах никуда не делся, но городские датчики не зафиксировали выбросы вредных веществ. В соцсетях администрации города сообщили, что источник запаха пока не был обнаружен, и специалисты продолжают поиск источника.

При этом жители Обнинска получили от РСЧС сообщение с предупреждением о высокой пожароопасности в регионе.

Ранее Роспотребнадзор оценил радиационный фон в России после пожара в районе ЧАЭС.

 
