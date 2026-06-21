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Общество

Возбуждено дело в связи с нападением ВСУ на Керченский полуостров

СК РФ возбудил дело о теракте после атак ВСУ на Керченский полуостров
РИА Новости

Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с нападением ВСУ на Керченский полуостров. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по объектам гражданской инфраструктуры на Керченском полуострове Республики Крым», — рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Следственный комитет России устанавливает детали произошедшего и лиц, причастных к этому преступлению, подчеркнули в ведомстве.

21 июня 2026 года Керченский полуостров и паромная переправа через Керченский пролив была атакована украинскими беспилотниками.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что при атаке на Керченский полуостров 14 человек получили травмы, из них двое детей — они находятся в тяжелом состоянии.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате атаки украинских дронов по Керченскому полуострову пострадали 28 человек, четверо получили травмы, не совместимые с жизнью.

Ранее в Крыму прокомментировали угрозы Украины превратить полуостров в остров.

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