В Москве учитель приставал к школьнице и следил за ее страницей в соцсетях

Учителя физкультуры из Москвы обвинили в домогательствах в отношении школьницы. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Как рассказала мать пострадавшей, в прошлом году педагог стал писать ее 15-летней дочери по имени Дарья в период с ноября по январь. 39-летний мужчина интересовался, как у девушки дела и предлагал созвониться в свободное время.

В своих сообщениях мужчина заявил, что хотел бы посмотреть в ее глаза и ругать, если она неправильно выполнит упражнения. Помимо этого, он говорил о ее фото в платье и надеялся на симпатию.

Учитель также часто заходит на страницу школьницы во «ВКонтакте».

«На сегодняшний день дочь его везде заблокировала, поэтому он ей написать не может», – рассказала мать пострадавшей.

Она добавила, что обращалась в администрацию школы. Там их якобы пытались заставить молчать, предлагая ставить хорошие оценки. В результате, как заявила меть, ее дочери намеренно занижали оценки.

До этого учитель потерял работу из-за того, что следил за ученицами в соцсетях.