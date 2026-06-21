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Общество

Вертолет, пропавший в Приморье, не подавал сигналов о проблемах

SHOT: пропавший в Приморье вертолет не подавал сигнал о помощи
M G White/Shutterstock/FOTODOM

Вертолетом, который пропал в Приморье, управляла опытный пилот, которая не подавала сигнал о помощи. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, пилотом является женщина по имени Екатерина, ее стаж работы в авиации – 15 лет. Также на борту находился летчик-наблюдатель Николай.

«Во время полета экипаж не подавал сигнал о проблемах и не просил помощи», – сообщается в публикации.

Поисковые мероприятия на данный момент приостановлены, так как в регионе уже ночь.

Вертолет Robinson R44 двигался из поселка Терней и должен был сесть в Единке, но в какой-то момент экипаж перестал выходить на связь. На борту были два человека. Они занимались разведкой местности. Само воздушное судно работало по договору с Авиалесоохраной.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации вертолета. Прокуратура проводит проверку.

Ранее в США упал стратегический бомбардировщик.

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