В Красноярске телетрап порезал двигатель самолета

В Красноярске телетрап сдал назад и оставил глубокий порез на самолете

Телетрап порезал двигатель Airbus A330 в аэропорту Красноярска. Об этом сообщила пресс-служба Западно-сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 15 июня в международном аэропорту им. Д.А. Хворостовского. При отгоне телетрап повредил самолет авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), который должен был следовать в Сочи.

Пассажиров отправили в рейс на другом самолете, поврежденное воздушное судно отстранили от эксплуатации.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку по данному факту.

Кадры повреждений самолета опубликовал Telegram-канал «Авиаторщина». На видео зафиксирована глубокая деформация левого двигателя самолета.

До этого в одном из аэропортов Турции машина врезалась в самолет российской авиакомпании «Победа». Пассажиры этого рейса к тому времени уже ждали отправки судна сутки.

Ранее в США рейс задержали из-за роя пчел на двигателе самолета.