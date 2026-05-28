Потолок в квартире аварийного дома рухнул на головы жильцам в Калужской области

В Калужской области потолок в квартире рухнул на головы жильцам

В Калужской области рухнул потолок в квартире аварийного дома. Об этом сообщает депутат Думы Людиновского округа Алексей Моисеенков.

Инцидент произошел в городе Людиново. В аварийном доме по адресу Герцена, 1, обрушился потолок в жилом помещении. В результате случившегося жители получили травмы. Предположительно, штукатурка рухнула прямо на них.

Здание, где все случилось, давно находится в аварийном состоянии. Расселить его должны были еще в 2025 году, однако этого не произошло. Люди продолжают там проживать.

До этого в Тамбовской области при обрушении козырька больницы не выжил человек. После случившегося возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ.

Ранее стало известно, что в Ростове из-за угрозы обрушения решили экстренно расселить аварийный жилой дом.