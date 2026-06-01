Юрист рассказал, как сохранить личное имущество при банкротстве супруга

Если один из супругов сталкивается с процедурой банкротства, личное имущество другого можно сохранить, если оно было приобретено до брака или без участия партнера. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий партнер юридической фирмы «Формула Согласия» Дмитрий Челноков.

«Когда семья сталкивается с банкротством одного из супругов, один из первых вопросов — это угроза потери всего имущества, в том числе личного имущества одного из супругов. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Семейный кодекс дают четкий ответ: личное имущество каждого из супругов не подлежит включению в конкурсную массу. Однако это правило работает только при условии правильного юридического разделения вещей на общие и раздельные. К личному имуществу относятся вещи, приобретенные до регистрации брака; полученные в дар, по наследству или в результате приватизации, где второй супруг не участвовал; а также предметы индивидуального пользования (одежда, обувь, инструменты для профессиональной деятельности), за исключением драгоценностей и предметов роскоши. Более того, если в браке были совершены сделки на деньги, принадлежавшие лично одному из супругов (например, продана добрачная квартира и на вырученные средства куплена машина), то и такое имущество также останется личным — при условии, что удастся подтвердить цепочку происхождения средств», — сказал он.



Челноков уточнил, что финансовые управляющие изначально считают все появившееся в браке имущество общим, поэтому не находящийся в банкротстве супруг должен подать в суд заявление об исключении его личного имущества из описи и предоставить доказательства.

«Когда суд признает одного из супругов банкротом, вводится реализация имущества. Финансовый управляющий обязан составить опись всех активов должника. И здесь ключевую роль играет позиция второго супруга. Если он не заявит о своих правах на конкретные вещи и не представит доказательства их личного происхождения (договоры дарения, завещания, чеки с датами до брака, выписки из банков о движении средств), управляющий по умолчанию может посчитать все совместным. Поэтому первое и главное действие для супруга, не находящегося в банкротстве, — подать в суд заявление об исключении личного имущества из конкурсной массы. Суд, оценив документы, выносит определение, и тогда эти активы становятся недосягаемыми для кредиторов. Более того, закон специально защищает единственное жилье (даже если оно совместное) – его нельзя изъять, если оно не в залоге у банка. Но важно понимать: защита распространяется именно на физическое сохранение вещи, а не на ее стоимость. Также следует обратить внимание на то, что при наличии нескольких жилых помещений в собственности супругам оставят самое дешевое из имеющихся», — пояснил он.



Эксперт подчеркнул, что половина совместного имущества, принадлежащая банкроту, автоматически становится частью конкурсной массы и может быть реализована на торгах, однако у второго супруга есть преимущественное право выкупа этой доли по рыночной цене.

«Если же раздел невозможен, например, в случае однокомнатной квартиры, суд может обязать продать все жилье, а затем выплатить второму супругу его половину выручки. Таким образом, банкротство одного из супругов не означает потерю всего семейного имущества, но неизбежно затрагивает общую собственность. Чтобы минимизировать риски, семейным парам можно посоветовать заключать брачный договор или соглашение о разделе имущества еще до возникновения финансовых проблем. В таком договоре можно четко прописать, какое имущество является личным, а какое – общим, что значительно упростит задачу в суде. Также полезно вести раздельный учет крупных покупок и сохранять все документы о происхождении денег — дарственные, наследственные свидетельства, договоры купли-продажи добрачного имущества», — посоветовал он.



Челноков рекомендовал не пытаться спасти активы путем фиктивной переписки их на второго супруга за несколько месяцев до подачи заявления на банкротство.

«Финансовый управляющий и кредиторы имеют право оспорить такие подозрительные сделки за три года до банкротства, а если доказан умысел на сокрытие имущества — и за более длительный срок. Суд признает дарение или продажу жене квартиры по заниженной цене недействительной, и имущество вернется в конкурсную массу. Также следует помнить, что если при наступлении признаков негативного финансового состояния супруга вы вдруг решите, что это не ваша судьба, и совершенно искренне захотите развестись, то финансовый управляющий и кредиторы, скорее всего, воспримут это действие как форму вывода имущества. Это может ухудшить не только ситуацию должника, но и супруга, даже бывшего», — заключил он.

