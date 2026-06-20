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Общество

В Чикаго произошла стрельба, есть пострадавшие

Неизвестные открыли стрельбу по толпе в Чикаго, по меньшей мере 13 человек ранены
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

Неизвестные открыли стрельбу в Чикаго (штат Иллинойс), не менее 13 человек пострадали. Об это сообщает телеканал АВС со ссылкой на полицию города.

Инцидент произошел в пятницу вечером. Красный внедорожник подъехал к толпе, и двое, находившихся в автомобиле, начали стрельбу. После этого неизвестные скрылись с места происшествия.

В настоящий момент сотрудники полиции занимаются поиском преступников.

До этого после церемонии вручения дипломов в старшей школе города Фэрфилд (Калифорния) неизвестный открыл огонь на автостоянке возле школы, где проходило мероприятие. В результате четыре человека получили ранения, один из них не выжил.

В апреле в американском штате Луизиана произошла массовая стрельба в торговом центре. По версии полиции, причиной стал конфликт двух групп лиц. Торговый центр закрыли, всех посетителей и персонал эвакуировали.

Ранее в США произошла стрельба недалеко от базы сборной Англии по футболу, пострадали девять человек.

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