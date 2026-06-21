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Общество

В городе Омской области ввели режим ЧС

В Таре ввели режим ЧС из-за проблем с водой
myboys.me/Shutterstock/FOTODOM

В городе Тара Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за нарушения водоснабжения. Постановление с соответствующим решением опубликовано на сайте администрации Тарского района.

Из документа следует, что причиной нарушения водоснабжения стала поломка насосного оборудования. Режим ЧС ввели с 08:00 (04:00 мск) 21 июня 2026 года. Как указано в постановлении, главе администрации Тары поручено подготовить график подвоза воды населению и представить его в Единую дежурно-диспетчерскую службу района. Также необходимо организовать доставку воды предприятиям ЖКХ и социальной сферы, утверждается в документе.

В постановлении отмечается, что в Таре проживают 27 196 человек, включая 8 757 детей, и находятся 42 социально значимых объекта.

Прокуратура Омской области начала проверку соблюдения федерального законодательства. По данным ведомства, региональные власти передали резервный насос «Омскводоканала» во временное пользование МУП «РТЦ ЖКХ», а также выделили средства на ремонт трех скважин и закупку нового оборудования. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что жители крупного российского города полмесяца лишены горячей воды.

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