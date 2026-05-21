Российский альпинист покорил Эверест на одних руках

Российский альпинист Рустам Набиев стал первым человеком в мире, которому удалось подняться на Эверест без помощи ног.

Спортсмен совершил восхождение на высоту 8849 метров на одних руках.

«Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь — боритесь. Боритесь до конца, пожалуйста. Оно того стоит», — написал Набиев в своих социальных сетях.

Набиев лишился обеих ног в 2015 году при обрушении казармы в Омске. До Эвереста он уже покорял Эльбрус, Казбек, Арарат, Килиманджаро, Аконкагуа и Манаслу. Восхождение на Эверест стало для него седьмым по счету крупным достижением.

В феврале 2026 года Непал ужесточил правила восхождения на Эверест: теперь альпинисты перед попыткой покорить высочайшую вершину мира обязаны совершить восхождение на один из гималайских семитысячников. Мера направлена на сокращение числа неопытных альпинистов, разгрузку маршрутов и спасательных служб, а также на развитие горного туризма в стране.

