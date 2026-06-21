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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Ормузский пролив остается закрытым

Fars: КСИР не пропускает суда через Ормузский пролив
Stringer/Reuters

Иранские военно-морские силы не дают судам разрешения на проход через Ормузский пролив, он остается закрытым. Об этом сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на военные источники.

«Стратегический водный путь остается закрытым, ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не выдают разрешений на проход судов до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Всем судам рекомендуется воздержаться от захода в этот район. В противном случае Иран угрожает полной ответственностью «за любые риски и возможные последствия для безопасности».

Прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, было одним из ключевых положений меморандума о взаимопонимании, призванного положить конец войне между Ираном и США.

20 июня Иран заявил, что закрывает Ормузский пролив из-за действий Израиля против Ливана.

Ранее стало известно, когда начнутся переговоры США и Ирана.

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