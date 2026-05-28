В России вступают в силу ГОСТы на унитазы и туалетную бумагу

С 1 июня в России вступят в силу ГОСТы на унитазы и туалетную бумагу. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый ГОСТ на унитазы будет содержать их более подробную классификацию. В предыдущем ГОСТе, введенном в 2018 году, имелось только три вида унитазов: напольные, детские и настенные. В новом же документе насчитывается уже 16 видов сантехнических изделий. Кроме того, смягчены требования к размеру унитазов. Так, их высота от пола до борта сейчас может составлять от 38 до 42 см, а не строго 40 см, как раньше.

Согласно новому ГОСТу на туалетную бумагу, салфетки и бумажные носовые платки изделия должны выпускаться в рулонах или листах разной формы — четырехугольной, круглой, овальной, фигурной, с ровными или зубчатыми краями. Они могут быть однослойными и многослойными, с перфорацией или без, гладкими, крепированными или тиснеными, белыми, цветными или цвета натурального волокна, ароматизированными и с пропиткой.

1 апреля сообщалось, что массовая актуализация ГОСТов для отдельных категорий продукции связана с курсом правительства России на стандартизацию рынка в соответствии с межгосударственными нормами, а также с декларацией заботы о здоровье населения.

Ранее сообщалось, что в России может появиться ГОСТ на шаурму.

 
