Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам назвали причину появления ГОСТа на маникюр

Шалаев: ГОСТ на маникюр ввели для адаптации людей с ограничениями по здоровью
SkripaPhotography/Shutterstock/FOTODOM

ГОСТ на оказание услуг в сфере маникюра был создан в России благодаря инициативе по адаптации людей с ограниченными возможностями к новым профессиям. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Росстандарта Антон Шалаев.

По его словам, одним из инициаторов разработки данного ГОСТа стало некоммерческое движение по профессиональному мастерству для людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс», чтобы люди с ограничениями по здоровью все больше интегрировались в обычную жизнь и осваивали новые профессии, в том числе сферы индустрии красоты, например, маникюра.

Также Шалаев сказал, что этот новый стандарт является «своего рода настольной книгой, учебником». Он отметил, что ГОСТ содержит рекомендации для людей, которые осваивают соответствующую профессию.

С 30 апреля в России заработал ГОСТ на маникюр и педикюр. Этот документ устанавливает общие требования к картам процессов, а также описывает этапы их выполнения. Разработаны карты для различных услуг, включая маникюр, педикюр, уход за кожей рук и ног, а также укрепление, выравнивание, моделирование и коррекцию искусственных ногтей, декоративное покрытие и снятие искусственных материалов.

Ранее россиянам назвали тренды в летнем маникюре.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Переговоры со странами НАТО в Москве, жалобы Армении и прогноз по ставке ЦБ. Главное за 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!