Россиянам назвали причину появления ГОСТа на маникюр

Шалаев: ГОСТ на маникюр ввели для адаптации людей с ограничениями по здоровью

ГОСТ на оказание услуг в сфере маникюра был создан в России благодаря инициативе по адаптации людей с ограниченными возможностями к новым профессиям. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Росстандарта Антон Шалаев.

По его словам, одним из инициаторов разработки данного ГОСТа стало некоммерческое движение по профессиональному мастерству для людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс», чтобы люди с ограничениями по здоровью все больше интегрировались в обычную жизнь и осваивали новые профессии, в том числе сферы индустрии красоты, например, маникюра.

Также Шалаев сказал, что этот новый стандарт является «своего рода настольной книгой, учебником». Он отметил, что ГОСТ содержит рекомендации для людей, которые осваивают соответствующую профессию.

С 30 апреля в России заработал ГОСТ на маникюр и педикюр. Этот документ устанавливает общие требования к картам процессов, а также описывает этапы их выполнения. Разработаны карты для различных услуг, включая маникюр, педикюр, уход за кожей рук и ног, а также укрепление, выравнивание, моделирование и коррекцию искусственных ногтей, декоративное покрытие и снятие искусственных материалов.

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