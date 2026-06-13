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Общество

Мошенники начали обманывать россиян под видом семейной выплаты

РИА: мошенники запустили схему обмана россиян с фиктивной семейной выплатой
KateV28/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники запустили новую схему обмана россиян, предлагая фиктивную семейную выплату. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

По данным организации, аферисты обзванивают людей, рассылают смс и фишинговые ссылки, которые визуально копируют портал «Госуслуг» или сайт Социального фонда России. Жертвам, как правило, родителям, сообщают, что им одобрена новая ежегодная семейная выплата. Чтобы «деньги не сгорели», мошенники требуют срочно перейти по ссылке для верификации счета или назвать код из смс — якобы для формирования электронного заявления. В результате они либо получают доступ к личному кабинету «Госуслуг», либо напрямую крадут деньги со счетов, уточнили в «Мошеловке».

Целевая аудитория схемы — семьи с двумя и более детьми. Злоумышленники используют реальный инфоповод. С 1 июня 2026 года Социальный фонд России действительно начал принимать заявления на возврат части уплаченного НДФЛ. Речь идет о снижении ставки с 13% до 6% для семей с детьми, напомнили в «Мошеловке». Подача заявлений на официальные выплаты происходит только через верифицированный личный кабинет «Госуслуг», МФЦ или отделения Соцфонда, добавили в пресс-службе.

До этого эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев назвал самой большой опасностью сообщение мошенникам смс-кода. Эксперт посоветовал фотографировать подозрительные письма и отправлять их на проверку в нейросеть, а если код уже введен — звонить в банк, блокировать карты, менять пароль от «Госуслуг» и проверять кредитную историю. Селезнев добавил, что привычка советоваться в стрессовой ситуации с доверенным человеком или нейросетью помогла бы предотвратить более 90% мошеннических атак.

Ранее мошенники начали заманивать школьников на липовые сайты с итогами ЕГЭ.

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