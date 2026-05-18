В Москве подросток отдал мошенникам драгоценности, коллекционные часы и деньги отца

В Москве полиция задержала двух женщин, которые под видом «декларации имущества» выманили у 17-летнего подростка семейные сбережения, ювелирные украшения и коллекционные часы на общую сумму свыше 16 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве.

Неизвестные связались с 17-летним москвичом по телефону. Злоумышленники представились сотрудниками службы домофона и убедили юношу сообщить код из СМС. Затем аферисты запугали подростка взломом аккаунта на портале «Госуслуги» и обвинили в финансировании запрещенной деятельности.

Под предлогом необходимости «декларирования» имущества мошенники потребовали передать им все семейные ценности. Пострадавший выполнил требования. Он отдал ювелирные изделия, дорогие наручные часы отца стоимостью более 6 миллионов рублей и наличные. Общая сумма ущерба превысила 16 миллионов рублей.

Личности курьеров установили по записям камер видеонаблюдения. Оперативники задержали 29-летнюю приезжую, которая лично забрала ценности у подростка. Второй участницей преступления оказалась 21-летняя жительница Долгопрудного, она сдала похищенное в ломбард, конвертировала вырученные деньги в криптовалюту и перевела их кураторам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

