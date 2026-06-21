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Общество

Турецкие отельеры и владельцы магазинов пожаловались на нехватку российских туристов

SHOT: магазины и кафе на курортах Турции закрываются из-за нехватки туристов
Пресс-служба TurMerge

На курортах Турции закрываются магазины и заведения из-за отсутствия россиян, их хозяева жалуются на нехватку российских туристов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Турецкие предприниматели, в частности на курортах Антальи, наблюдают отток отдыхающих из России. Так, за первые полгода в местный аэропорт прилетели 711 тысяч человек — на 10% ниже, чем годом ранее.

В свою очередь владельцы отелей выразили готовность снижать цены на отдых в июле и августе, чтобы привлечь россиян. Они же отмечают, что раньше в июне пляжи и отели были забиты отдыхающими, а теперь их почти нет, как например на популярном курорте «Клеопатра».

Ту же тенденцию заметили и собственники кафе и баров.

По словам главы объединения отельеров Антальи Хюсейна Дегирменджи, последние полгода стали худшими для турецких курортов. В результате целый ряд магазинов и заведений на курорте не пережил межсезонья и закрылся, в том числе и из-за происходящего на Ближнем Востоке.

До этого в Ассоциации туроператоров России сообщили, что некоторые турецкие отели начали делать россиянам скидки до 50%.

Ранее россияне назвали лучшие направления для идеального отпуска.

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