Турецкие отельеры и владельцы магазинов пожаловались на нехватку российских туристов

На курортах Турции закрываются магазины и заведения из-за отсутствия россиян, их хозяева жалуются на нехватку российских туристов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Турецкие предприниматели, в частности на курортах Антальи, наблюдают отток отдыхающих из России. Так, за первые полгода в местный аэропорт прилетели 711 тысяч человек — на 10% ниже, чем годом ранее.

В свою очередь владельцы отелей выразили готовность снижать цены на отдых в июле и августе, чтобы привлечь россиян. Они же отмечают, что раньше в июне пляжи и отели были забиты отдыхающими, а теперь их почти нет, как например на популярном курорте «Клеопатра».

Ту же тенденцию заметили и собственники кафе и баров.

По словам главы объединения отельеров Антальи Хюсейна Дегирменджи, последние полгода стали худшими для турецких курортов. В результате целый ряд магазинов и заведений на курорте не пережил межсезонья и закрылся, в том числе и из-за происходящего на Ближнем Востоке.

До этого в Ассоциации туроператоров России сообщили, что некоторые турецкие отели начали делать россиянам скидки до 50%.

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