Специалисты обнаружили уцелевшие при атаке ВСУ фрагменты панорамы «Оборона Севастополя»

Шестнадцать крупных фрагментов панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» уцелели при пожаре, вызванном атакой украинских беспилотников. Об этом рассказали в музее обороны Севастополя.

Спустя неделю после атаки украинских Вооруженных сил по музею сотрудники продолжают разбирать завалы после сильного пожара, возникшего после атаки БПЛА в ночь на 10 июня. Специалисты обнаружили 16 крупных фрагментов легендарного полотна, 13 из которых содержат сюжетные сцены обороны Севастополя, рассказали в пресс-службе музея.

Пожар в музее после удара ВСУ потушили утром 11 июня. По словам экспертов, огонь уничтожил более 90% панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» — самого посещаемого объект музея-заповедника. Как заявил директор музея Михаил Смородкин, на восстановление объекта потребуется примерно пять лет.

Панорама была создана художником Францем Рубо в 1901 году. Во время Великой Отечественной войны здание музея серьезно пострадало, его восстановили в 1954 году. С тех пор там побывали более 40 млн посетителей.

Ранее сотрудник музея Севастополя рассказал, в каких условиях спасали панораму.