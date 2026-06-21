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Общество

Специалисты обнаружили уцелевшие при атаке ВСУ фрагменты панорамы «Оборона Севастополя»

Специалисты нашли 16 фрагментов уцелевшей панорамы «Оборона Севастополя»
Музей обороны Севастополя

Шестнадцать крупных фрагментов панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» уцелели при пожаре, вызванном атакой украинских беспилотников. Об этом рассказали в музее обороны Севастополя.

Спустя неделю после атаки украинских Вооруженных сил по музею сотрудники продолжают разбирать завалы после сильного пожара, возникшего после атаки БПЛА в ночь на 10 июня. Специалисты обнаружили 16 крупных фрагментов легендарного полотна, 13 из которых содержат сюжетные сцены обороны Севастополя, рассказали в пресс-службе музея.

Пожар в музее после удара ВСУ потушили утром 11 июня. По словам экспертов, огонь уничтожил более 90% панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» — самого посещаемого объект музея-заповедника. Как заявил директор музея Михаил Смородкин, на восстановление объекта потребуется примерно пять лет.

Панорама была создана художником Францем Рубо в 1901 году. Во время Великой Отечественной войны здание музея серьезно пострадало, его восстановили в 1954 году. С тех пор там побывали более 40 млн посетителей.

Ранее сотрудник музея Севастополя рассказал, в каких условиях спасали панораму.

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