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Стало известно, как в Таиланде нашли пропавшую ветеринара из РФ

КП: пропавшая в Таиланде ветеринар из РФ находится под наблюдением врачей
Gamjai/Shutterstock/FOTODOM

Врачи оказывают помощь 43-летней жительнице Приморья, которую нашли спустя длительное время поисков в Таиланде. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, странности в поведении женщины по имени Дарья стали проявляться во время визита в страну. Близким она сначала заявляла, что ее ограбили, затем – что у нее появился «будущий муж», с которым она сыграет свадьбу в Дубае. При этом волонтеры заметили, что ее предложения нелогичны, а сама собеседница прыгает с темы на тему.

Когда информация о поисках распространилась, Дарья отправила свой адрес на Пхукете. Местный житель приехал на место и подтвердил, что она там.

Параллельно с этим близкие обратились к специалистам, которые уже работали над вызволением людей за рубежом.

«Юристы и переговорщики, работавшие с тайской полицией, скоординировали усилия с местными волонтерами. Именно эта многоуровневая схема в итоге и привела к успеху», – сообщается в публикации.

Дарья вернулась домой. Сейчас врачи борются за ее психическое и физическое состояние. Предполагается, что доступ к ее счетам получили неизвестные или удерживали в долговом рабстве.

Женщина приехала в Таиланд с другими туристами, но вскоре отделилась от них. В последствии женщина несколько раз попадала в больнице. Близкие заметили, что Дарья стала хуже выглядеть.

По словам волонтеров, пострадавшая попала к «арабской мафии». Не исключается, что они долго оказывали на нее давление.

Ранее рэпер Кисло-Сладкий пропал в Таиланде.

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