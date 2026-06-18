Пропавшую в Таиланде россиянку спасли от «арабской мафии» и вернули домой

Ветеринар из России, пропавшая во время путешествия на Пхукет, нашлась и уже находится дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на волонтера Светлану Шерстобоеву.

По ее словам, прилетев на курорт, россиянка быстро отделилась от основной группы путешественников и поселилась отдельно. Предположительно, она еще дома переписывалась с мужчинами-арабами и в Таиланде общение продолжалось.

Волонтер добавила, что пострадавшая «попала в лапы к арабам», они также получили доступ к ее банковским счетам. Однако подробностями Шерстобоева не поделилась, ссылаясь на нежелание семьи разглашать их.

После спасения от «арабской мафии» ветеринара отправили на Родину.

«Впереди длительный период восстановления психики. Долгий сложный путь», – резюмировала волонтер.

Женщина пропала после череды странных случаев. Россиянка отправилась на курорт на два месяца, чего раньше не делала. Затем она несколько раз попадала в местную больницу.

Во время общения близкие замечали, что женщина стала выглядеть хуже. Также она познакомилась с молодым человеком, но почти ничего о нем не рассказывала. Предполагалось, что новый партнер решил завладеть имуществом россиянки.

Ранее другая пропавшая в Таиланде россиянка попала в больницу.