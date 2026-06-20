Рэпер Кисло-Сладкий пропал в Таиланде

Казахстанский рэпер Кисло-Сладкий (настоящее имя — Дархан Жумабек) пропал в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник в команде артиста.

По данным канала, 27-летний Кисло-Сладкий прилетел в Паттайю вместе с другом в мае и планировал вылететь оттуда в Пхукет на съемки двух клипов, которые должны были начаться 20 июня. В назначенное место он так и не прибыл.

Ни друг музыканта, ни его родные и коллеги не знают, где он сейчас находится, поскольку на связь Дархан не выходит. Сейчас его ищут сразу в двух городах.

Последний раз артиста видели на записях с камер наблюдения у пляжа в Паттайе. На кадрах видно, что Дархан бродит по улице, шатается из стороны в сторону, стучит в двери, размахивает вещами, садится на землю и растирает ноги руками.

Кисло-Сладкий записывал коллаборации с Bonah, Lizer, Alisha, White Punk, Витей АК, BATO и рядом других артистов.

Ранее россиянин загадочно пропал в Таиланде после обращения в полицию.