Люди с флагом Украины попытались устроить провокацию у советского мемориала в Берлине

РИА Новости: у советского мемориала в Берлине была попытка провокации

Два человека с флагом Украины попытались устроить провокацию у мемориала советским воинам в парке Тиргартен в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника движения Вячеслава Зеевальда.

По его словам, инцидент произошел после официальной церемонии в преддверии 85-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР.

«После завершения церемонии мы (участники митинга «Газета.Ru») остались у мемориала и произошла провокация украинских и бандеровских последователей. Они подошли сюда вдвоем к советскому мемориалу, а на их украинском флаге было написано про «бандеровских бесов», — сказал активист.

Зеевальда добавил, что провокаторы планировать устроить пикет на фоне мемориала, но после словесной перепалки они ушли с территории.

В мае представители украинской диаспоры попытались помешать проведению акции «Бессмертный полк» в Женеве. Мероприятие проходило на площади Наций рядом со штаб-квартирой ООН. Обстановка вокруг акции с самого начала оставалась напряженной. По периметру площади начали появляться представители Украины с национальными флагами — в основном молодые люди.

Ранее украинские беженцы пытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Амстердаме.